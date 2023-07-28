Грозовые дожди и град: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

По сообщению Агентства окружающей среды, в пятницу, 28 июля, во многих местах будут лить грозовые дожди.
Грозы и ливни могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.
В ночь на субботу в Эстонии прояснится, погода без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 17 градусов тепла.
Днем малооблачная погода, местами переменная облачность, кратковременные дожди по отдельным регионам. Ветер западных направлений 2-5, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха 20-25, на побережье с ветром до 18 градусов тепла.