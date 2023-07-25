В ближайшие дни ливни никуда не денутся

В ночь на четверг малооблачная погода без существенных осадков. Ветер западных направлений, 2-5, на побережье до 9, в районе Финского залива порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный, 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. На западе страны по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западных, на западе страны южных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, вероятность осадков выше на западе страны. Ветер западных направлений, 3-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.