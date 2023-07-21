Царство дождей и гроз: какая погода ждет жителей Эстонии на выходных

В ночь на субботу преимущественно ясно, местами переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 4-10, во второй половине дня на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17-21 градус тепла.