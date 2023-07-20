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Синоптики: в ближайшее время сильной жары ждать не стоит

prognoz.ee BNS
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Дождь. Фото иллюстративное.
Дождь. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Прогноз погоды Агентства окружающей среды на ближайшую неделю не обещает сильной летней жары, а обещает ветреную и дождливую погоду.

До конца недели Северную Европу будет покрывать область низкого давления, южный край которой будет простираться до Балтийского моря и Финского залива. В то же время с юга тянется край высокого давления. На границе двух областей до конца недели погода будет довольно однообразной – с ливнями и относительно сильным ветром, умеренно теплой.

Со среды по воскресенье вероятность ливней относительно высока, 50-75 процентов. По ночам местами дожди, днем масштабнее, возможны грозы. Умеренно сильные юго-западные и западные ветры, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, на побережье до 17 градусов, днем ​​18-22 градуса, во время дождей будет опускаться до 15 градусов.

В понедельник на следующей неделе низкое давление активизируется в Скандинавии, распространится на Балтийское море и принесет дополнительную влажность в Эстонию. В течение дня ливни станут обильными, а также возможны грозы. Ожидается сильный южный ветер. Минимальная температура ночью понизится до 10 градусов, на побережье сохранится около 15 градусов, днем ​​перед дождями температура воздуха поднимется выше 20 градусов, во время дождей опустится до 16-17 градусов.

Во вторник низкое давление переместится на Финляндию, а на ее южном краю погода в Эстонии будет с относительно сильным юго-западным ветром. Вероятность ливней составляет более 50 процентов. Ночью температура воздуха 9-14 градусов, на побережье до 17 градусов, днем ​​18-23 градуса.

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