Синоптики: в ближайшее время сильной жары ждать не стоит

До конца недели Северную Европу будет покрывать область низкого давления, южный край которой будет простираться до Балтийского моря и Финского залива. В то же время с юга тянется край высокого давления. На границе двух областей до конца недели погода будет довольно однообразной – с ливнями и относительно сильным ветром, умеренно теплой.

Со среды по воскресенье вероятность ливней относительно высока, 50-75 процентов. По ночам местами дожди, днем масштабнее, возможны грозы. Умеренно сильные юго-западные и западные ветры, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, на побережье до 17 градусов, днем ​​18-22 градуса, во время дождей будет опускаться до 15 градусов.

В понедельник на следующей неделе низкое давление активизируется в Скандинавии, распространится на Балтийское море и принесет дополнительную влажность в Эстонию. В течение дня ливни станут обильными, а также возможны грозы. Ожидается сильный южный ветер. Минимальная температура ночью понизится до 10 градусов, на побережье сохранится около 15 градусов, днем ​​перед дождями температура воздуха поднимется выше 20 градусов, во время дождей опустится до 16-17 градусов.