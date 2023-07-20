Синоптики: в ближайшее время сильной жары ждать не стоит

Прогноз погоды Агентства окружающей среды на ближайшую неделю не обещает сильной летней жары, а обещает ветреную и дождливую погоду.
До конца недели Северную Европу будет покрывать область низкого давления, южный край которой будет простираться до Балтийского моря и Финского залива. В то же время с юга тянется край высокого давления. На границе двух областей до конца недели погода будет довольно однообразной – с ливнями и относительно сильным ветром, умеренно теплой.
Со среды по воскресенье вероятность ливней относительно высока, 50-75 процентов. По ночам местами дожди, днем масштабнее, возможны грозы. Умеренно сильные юго-западные и западные ветры, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, на побережье до 17 градусов, днем 18-22 градуса, во время дождей будет опускаться до 15 градусов.
В понедельник на следующей неделе низкое давление активизируется в Скандинавии, распространится на Балтийское море и принесет дополнительную влажность в Эстонию. В течение дня ливни станут обильными, а также возможны грозы. Ожидается сильный южный ветер. Минимальная температура ночью понизится до 10 градусов, на побережье сохранится около 15 градусов, днем перед дождями температура воздуха поднимется выше 20 градусов, во время дождей опустится до 16-17 градусов.
Во вторник низкое давление переместится на Финляндию, а на ее южном краю погода в Эстонии будет с относительно сильным юго-западным ветром. Вероятность ливней составляет более 50 процентов. Ночью температура воздуха 9-14 градусов, на побережье до 17 градусов, днем 18-23 градуса.