Срочно ⟩ По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение

По прогнозу Агентства окружающей среды, дождевые и грозовые тучи в течение дня будут двигаться от Западной Эстонии на восток. Грозы, а местами и сильные проливные дожди также могут сопровождаться градом.
В связи с этим Агентство окружающей среды объявило предупреждение первого уровня по всей стране. Это означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.
Сегодня температура воздуха ожидается от 17 до 21 градуса, но во время дождей понизится до 14 градусов.
Завтра ожидается переменная облачность, во многих местах дожди, местами гроза. Температура воздуха будет в пределах 17-22 градусов.