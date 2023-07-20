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Срочно ⟩ По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение

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Гроза.
Гроза. Фото: Arvo Meeks

По прогнозу Агентства окружающей среды, дождевые и грозовые тучи в течение дня будут двигаться от Западной Эстонии на восток. Грозы, а местами и сильные проливные дожди также могут сопровождаться градом.

В связи с этим Агентство окружающей среды объявило предупреждение первого уровня по всей стране. Это означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Желтый (первый) уровень объявлен по всей стране.
Желтый (первый) уровень объявлен по всей стране. Фото: Keskonnaagentuur

Сегодня температура воздуха ожидается от 17 до 21 градуса, но во время дождей понизится до 14 градусов.

Завтра ожидается переменная облачность, во многих местах дожди, местами гроза. Температура воздуха будет в пределах 17-22 градусов.

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