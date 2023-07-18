Ливни, грозы, град: синоптики обратились к жителям Эстонии с предупреждением

По сообщению Агентства окружающей среды, во вторник днем, 18 июля, кучево-дождевые облака будут двигаться из Западной Эстонии на восток. Гроза и местами интенсивные дожди могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17-21 градус тепла.