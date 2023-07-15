Ловим момент ⟩ Синоптик: завтра будет самый жаркий день июля

«Температура воздуха преимущественно поднимается выше 25 градусов, местами до 30 градусов. Тропическая воздушная масса доберется до нас из Центральной Европы. Вероятно, это будет самый жаркий день месяца», - написал Кийтсак.
Он добавил, что во второй половине дня с островов придет облачность, поскольку с моря приблизится холодный фронт и возрастет вероятность ливней и гроз. «Вечером холодный фронт достигнет западной части материка и продолжит движение на восток. В отношении дождя и грозы, у моделей очень разные мнения – одни модели более оптимистичны и показывают больше дождя и грозы, другие более пессимистичны и показывают значительно меньше. Посмотрим, на что будет способен холодный фронт», - рассказал Кийтсак.
Во второй половине июля будут преобладать области низкого давления, а гребни высокого давления будут распространяться с юга на Эстонию лишь на короткое время. Часто будут идти дожди, ожидаются и грозы, а температура воздуха немного ниже обычной. «Погода не будет такой жаркой, дневная температура будет колебаться в районе 20 градусов», - добавил он.