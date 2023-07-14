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Климатолог: жара из Европы придет в Эстонию в воскресенье

prognoz.ee
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Жара в Румынии.
Жара в Румынии. Фото: Alexandru Dobre

Южную Европу накрыла волна жары, в ближайшие дни в ряде стран ожидаются рекордные температурные значения. Северный край антициклона в воскресенье достигнет Эстонии, но температура воздуха не превысит +28 градусов и жара не продержится долго, сказал климатолог Айн Каллис.

«К счастью, сейчас с запада поступают области низкого давления, и над Финляндией еще область высокого давления, что немного сдерживает жару. В Эстонии может быть до +26..+28 градусов, но лишь на короткое время», – цитирует Каллиса Rus.ERR.

Хотя на этот раз жара в Эстонии не будет слишком сильной, Каллис отметил, что впереди еще половина июля и август – самое жаркое время.

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