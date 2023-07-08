Это когда-нибудь кончится? В воскресенье в Эстонии вновь будут дожди и грозы

По периферии области низкого давления, установившейся над Россией, в воскресенье через Эстонию пройдет узкой полосой дождевой фронт, который принесет с собой дожди и грозы, но затем в течение дня погода в Эстонии улучшится.
Как сообщило BNS Агентство окружающей среды, в ночь на воскресенье в Эстонии облачно, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный - северо-западный 3-9, на побережье порывами 12 м/сек, утром ветер сменит направление на северное. Температура воздуха ночью 11-15 градусов, на побережье Западной Эстонии до 17 градусов.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер северо-западный и западный, 4-8, порывами 12 м/сек. Высота волны 0,7-1,2 метра. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Видимость хорошая, в осадках умеренная. Температура воздуха ночью 14-16 градусов.
В воскресенье днем в Эстонии будет облачно. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, 3-9, на побережье порывы 12 м/сек. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса.
На Чудском озере ветер северный — северо-западный, 4-8, порывами 12 м/сек. Высота волны 0,7-1,2 метра. Возможны дожди и грозы. Видимость хорошая, в осадках умеренная. Температура воздуха днем 17-19 градусов