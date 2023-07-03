В июле дождливая и солнечная погода будут почти все время чередоваться

По прогнозу службы погоды Эстонии, в первые дни июля активная лощина низкого давления медленно перемещается на север с юго-запада Финляндии и вызывает в Эстонии сильный дождь и грозу. Юго-западный ветер при этом очень сильный, а температура воздуха чуть ниже обычной.

Эстония до самой середины месяца останется на границе западной зоны низкого давления и сначала восточной, затем южной зоны высокого давления: будет перевешивать то дождливая, то снова более сухая погода. Температура воздуха останется близкой к средней для июля.

Во второй половине месяца гребни высокого давления и лощины низкого давления продолжат чередоваться, только в последней четверти месяца, вероятно, будет преобладать область высокого давления, и погода станет более сухой, а температура воздуха поднимется выше средней.