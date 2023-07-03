Ливни и сильный ветер задержатся в Эстонии как минимум на день

Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня грозы, дожди местами сильные. Ветер юго-западный 7–13, порывами до 18 м/с. На островах и побережье порывы ветра до 15, до 20 или даже до 24 м/с. Температура воздуха 18–21, местами на побережье и во время дождя 15 градусов тепла.