Ливни и сильный ветер задержатся в Эстонии как минимум на день

В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный 5–11, порывами до 16, на островах и побережье 12–17, порывами до 25 м/с. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 12–17 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня грозы, дожди местами сильные. Ветер юго-западный 7–13, порывами до 18 м/с. На островах и побережье порывы ветра до 15, до 20 или даже до 24 м/с. Температура воздуха 18–21, местами на побережье и во время дождя 15 градусов тепла.