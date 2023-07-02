В понедельник погода сильно ухудшится

По многим регионам кратковременные дожди, грозы. Дожди местами интенсивные. Ветер юго-западный и южный, 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 12-17, порывами до 24 м/с. В грозу порывы ветра могут быть сильнее. Температура воздуха 11-15, на побережье до 17 градусов тепла.

Днем переменная облачность, кратковременные дожди грозы. Дожди местами интенсивные. Ветер юго-западный и южный, 8-13, порывами до 20, на островах и побережье 13-19, порывами до 27 м/с. В грозу порывы ветра могут быть даже сильнее. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха 15-20 градусов тепла, во время дождя на два-три градуса ниже.