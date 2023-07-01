Предупреждение ⟩ В Эстонии будет бушевать непогода: местами возможны наводнения

«Из свежих прогнозов погодных моделей сейчас видно серьезное количество осадков на период с 1 по 3 июля 2023 года. Приближаются интенсивные дожди. Но количество и пространственное распределение осадков в прогнозах очень хаотично и сильно различаются», — предупреждает Кийтсак.

На восток от островов распространяются дождевые облака с прохладным воздухом, за движением дождевой зоны можно следить ЗДЕСЬ.

Сильные порывы ветра с грозой уже вчера, 30 июня, с 18.22 до 18.35 в Йыгевамаа в районе Кяэпа в одном домохозяйстве повалил деревья, одно из которых, к сожалению, упало на автомобиль и раздавило его. «Повреждение, по-видимому, находится на очень небольшой площади, и данные радара, скорее всего, указывают на микропорывы. Деревья упали в одном направлении, что не характерно для торнадо», - прокомментировал Кийтсак.

Микропорыв - это внезапный сильный ветер у поверхности земли, но он охватывает площадь менее 4 км и длится более короткое время (около 5-10 минут). Максимальные порывы ветра иногда могут достигать более 40 м/с, что эквивалентно торнадо EF1.