В четверг в Эстонию придут проливные дожди с грозами, возможен град

Днем облачно с прояснениями, по многим регионам проливные дожди с грозами, возможен град. Вечером начиная с запада страны облачности и осадков станет меньше. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха днем 18-24, на востоке страны до полудня до 28 градусов тепла.