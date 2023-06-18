Экстремальная жара ⟩ Почти по всей Эстонии объявлено предупреждение второго уровня

По прогнозам синоптиков, экстремальная жара не покинет Эстонию как минимум до среды, 21 июня. Максимальная температура воздуха сегодня, 18 июня, будет колебаться в пределах 27-29 градусов, а в следующие дни температура воздуха продолжит расти и с 19 по 21 июня будет достигать 31 градуса.

В связи с жарой почти по всей Эстонии было объявлено предупреждение второго (оранжевого) уровня. Это означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.

Фото: скриншот/Служба погоды

Чрезвычайно высокий риск пожаров в лесах Харьюмаа, Ярвамаа, Рапламаа, Валгамаа, Ляэнемаа, Вирумаа, Хийумаа, Вильяндимаа, местами также в Пярнумаа, Вырумаа, Тартумаа, Сааремаа, Йыгевамаа и Пыльвамаа. Напомним, что накануне Спасательный департамент объявил о начале пожароопасного периода, во время которого запрещено разводить костры, делать гриль, а также курить на природе.