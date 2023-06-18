Экстремальная жара ⟩ Почти по всей Эстонии объявлено предупреждение второго уровня

Государственная метеорологическая служба в воскресенье, 18 июня, распространила почти по всей Эстонии (исключением стали острова) погодное предупреждение второго уровня, которое означает, что жара может быть опасной для здоровья людей.
По прогнозам синоптиков, экстремальная жара не покинет Эстонию как минимум до среды, 21 июня. Максимальная температура воздуха сегодня, 18 июня, будет колебаться в пределах 27-29 градусов, а в следующие дни температура воздуха продолжит расти и с 19 по 21 июня будет достигать 31 градуса.
В связи с жарой почти по всей Эстонии было объявлено предупреждение второго (оранжевого) уровня. Это означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.
Чрезвычайно высокий риск пожаров в лесах Харьюмаа, Ярвамаа, Рапламаа, Валгамаа, Ляэнемаа, Вирумаа, Хийумаа, Вильяндимаа, местами также в Пярнумаа, Вырумаа, Тартумаа, Сааремаа, Йыгевамаа и Пыльвамаа. Напомним, что накануне Спасательный департамент объявил о начале пожароопасного периода, во время которого запрещено разводить костры, делать гриль, а также курить на природе.
Простые советы, которые позволят пережить жару
- Носите светлую одежду, потому что она лучше отражает солнечные лучи.
- Одевайтесь легко, но покрывайте голову.
- Пейте много жидкости, желательно воды, и запаситесь ею, чтобы освежиться.
- Если это возможно, время от времени охлаждайтесь в воде.
- Окна в автомобиле должны быть открыты.
- Во время жары аппетит обычно снижается, но все-таки не забывайте есть.
- Пожилым и больным людям, особенно страдающим повышенным давлением и проблемами с сердцем, следует избегать чрезмерных физических нагрузок и длительного пребывания на солнце.