Более 30 градусов: Эстонию накроет волна жары

По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается жаркая погода, к концу недели температура воздуха поднимется до 31 градуса.
В ночь на четверг ожидается ясная и малоооблачая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Днем сохранится ясная и малоооблачая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-14, днем 23-29, на побережье до 17 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается ясная и малоооблачая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Днем малоооблачая погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-15, днем 23-30, на побережье местами 17-20 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, днем 25-30, на побережье местами 17-20 градусов тепла.