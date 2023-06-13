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Более 30 градусов: Эстонию накроет волна жары

BNS
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Жара. Фото иллюстративное.
Жара. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается жаркая погода, к концу недели температура воздуха поднимется до 31 градуса.

В ночь на четверг ожидается ясная и малоооблачая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Днем сохранится ясная и малоооблачая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-14, днем 23-29, на побережье до 17 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается ясная и малоооблачая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Днем малоооблачая погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-15, днем 23-30, на побережье местами 17-20 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, днем 25-30, на побережье местами 17-20 градусов тепла.

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