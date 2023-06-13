Более 30 градусов: Эстонию накроет волна жары

В ночь на четверг ожидается ясная и малоооблачая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Днем сохранится ясная и малоооблачая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-14, днем 23-29, на побережье до 17 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается ясная и малоооблачая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Днем малоооблачая погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-15, днем 23-30, на побережье местами 17-20 градусов тепла.