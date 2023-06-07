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В Эстонии потеплело, однако температура воды на пляжах оставляет желать лучшего

prognoz.ee
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Пляж озера Вереви.
Пляж озера Вереви. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

После пары прохладных недель температура воздуха снова поднялась выше 20 градусов. Однако вода для купания на пляжах Тартумаа никак не может приблизиться к этой температурной отметке.

После нескольких недель, когда дневная температура воздуха оставалась ниже 20 градусов, а иногда случались и ночные заморозки, в Эстонии наконец-то установилось летнее тепло. И хотя в четверг, согласно прогнозу, в Тарту будет жарко, спешить на пляж, чтобы охладиться, не стоит – вода в местах для купания пока недостаточно прогрелась.

Остается надежда на новую неделю, когда, согласно первоначальному прогнозу, температура воздуха может подняться даже выше 25 градусов. Поскольку в конце этой недели все еще сохраняется риск ночных заморозков, можно предположить, что для прогрева воды для купания потребуется время.

Вода для купания

Канал Анне: 17 градусов

Эмайыги: 15 градусов

Озеро Вереви: 15 градусов

Пюхаярв: 17 градусов

Источник: G4S

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