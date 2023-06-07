В Эстонии потеплело, однако температура воды на пляжах оставляет желать лучшего

После пары прохладных недель температура воздуха снова поднялась выше 20 градусов. Однако вода для купания на пляжах Тартумаа никак не может приблизиться к этой температурной отметке.
После нескольких недель, когда дневная температура воздуха оставалась ниже 20 градусов, а иногда случались и ночные заморозки, в Эстонии наконец-то установилось летнее тепло. И хотя в четверг, согласно прогнозу, в Тарту будет жарко, спешить на пляж, чтобы охладиться, не стоит – вода в местах для купания пока недостаточно прогрелась.
Остается надежда на новую неделю, когда, согласно первоначальному прогнозу, температура воздуха может подняться даже выше 25 градусов. Поскольку в конце этой недели все еще сохраняется риск ночных заморозков, можно предположить, что для прогрева воды для купания потребуется время.
Вода для купания
Канал Анне: 17 градусов
Эмайыги: 15 градусов
Озеро Вереви: 15 градусов
Пюхаярв: 17 градусов
Источник: G4S