В Эстонии потеплело, однако температура воды на пляжах оставляет желать лучшего

После нескольких недель, когда дневная температура воздуха оставалась ниже 20 градусов, а иногда случались и ночные заморозки, в Эстонии наконец-то установилось летнее тепло. И хотя в четверг, согласно прогнозу, в Тарту будет жарко, спешить на пляж, чтобы охладиться, не стоит – вода в местах для купания пока недостаточно прогрелась.