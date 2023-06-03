Все еще ждем тепла: ночью температура в Эстонии не поднимется выше десяти градусов

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, осадки распространятся с северо-востока страны в юго-восточном направлении. Ветер юго-западный и западный, 4-10, около полуночи на северном побережье порывами до 15 м/с, утром сменит направление на северо-западное. Температура 4-10 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснением погода, по многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня начиная с запада страны осадков и облачности ожидается меньше. Ветер северо-западный и западный, 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха днем - 10-15 градусов тепла.