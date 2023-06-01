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По-настоящему теплая летняя погода наступит только к концу месяца

BNS
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Дождь.
Дождь. Фото: Elmo Riig

По данным службы погоды Эстонии, июнь начнется с прохладной погоды, ночами местами ожидаются заморозки, а по-настоящему теплая летняя погода наступит только к концу месяца.

В начале июня холодная погода буде вызвана мощным антициклоном на западе и циклоном в России, на границе которого открыто пространство для воздушных масс с севера. Ночи ясные, на почве возможны заморозки, днем местами пройдут кратковременные дожди, но осадки, как правило, не будут создавать достаточной сырости. Температура воздуха днем в пределах 15 градусов тепла, в начале месяца местами в районе всего 10 градусов тепла. Временами будет подниматься ветер западных направлений.

После 5 июня в случае усилившегося в районе Балтийского моря антициклона наступит более теплый период, вероятность ночных заморозкой отступит, а дневная температура воздуха поднимется чуть выше 20 градусов тепла, ветер уляжется. Погода, скорее всего, недолго будет стабильной, после 10 июня в Россию с севера вновь придут циклоны, которые принесут в Эстонию холодную погоду и временами дожди, а также временами сильный ветер западных направлений.

Новое потепление ожидается в середине месяца и продлится несколько дней, по-настоящему теплая летняя погода обещает прийти в Эстонию только в последнюю неделю месяца.

Средняя температура воздуха за июнь будет близкой к норме (многолетняя норма -  13,5-15,9 градуса тепла). Количество осадков будет немного ниже нормы (норма - 47-88 мм).

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