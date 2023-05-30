Среда обещает быть ветреной и не особо теплой

В ночь на среду в Эстонии ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений 2-8, на побережье порывами до 12 м/с, утром начиная с островов усилится до 4-11 м/с юго-западный ветер, на островах и западном побережье порывами 16 м/с.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный и юго-западный 5-12, порывами до 17 м/с, во второй половине дня начиная с островов сменит направление на северо-западное и понемногу ослабеет.
Температура воздуха ночью от нуля до +5, на почве местами с понижением до -3, на побережье до 10 градусов тепла, днем 15-21, на побережье местами до 14 градусов тепла.