Среда обещает быть ветреной и не особо теплой

В ночь на среду в Эстонии ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений 2-8, на побережье порывами до 12 м/с, утром начиная с островов усилится до 4-11 м/с юго-западный ветер, на островах и западном побережье порывами 16 м/с.