По данным службы погоды Эстонии, завтра в Эстонии ожидаются ливни.
В ночь на воскресенье будет ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер сменит направление на южное - юго-западное и усилится до 3-9, на побережье 6-11, порывами до 16 м/сек. Температура воздуха до 6 градусов, у поверхности земли температура может опуститься до трех градусов мороза, на побережье до 10 градусов тепла.
В воскресенье днем в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность, вечером временами возможен дождь. Ветер преимущественно южный и юго-западный 4-9, порывами до 14 м/сек, на побережье 6-12, порывы до 17 м/сек, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха от 17 до 21 градуса, на побережье местами до 13 градусов.