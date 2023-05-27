Завтра в Эстонии ожидаются ливни

В ночь на воскресенье будет ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер сменит направление на южное - юго-западное и усилится до 3-9, на побережье 6-11, порывами до 16 м/сек. Температура воздуха до 6 градусов, у поверхности земли температура может опуститься до трех градусов мороза, на побережье до 10 градусов тепла.