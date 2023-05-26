В конце недели в Эстонию придет похолодание

В ночь на пятницу переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно северо-западный и северный 3-9, утром на западных островах и побережье ветер южных направлений порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5-10, на побережье и юго-востоке страны местами до 12 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером начиная с запада страны осадки и облачность станут реже. Ветер начиная с островов переменится на западный и северо-западный 5-12, порывами до 19 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла, на юго-востоке страны до 19 градусов тепла, во второй половине дня похолодает.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла, на почве может упасть до нуля. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный и западный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.