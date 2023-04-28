Морозы, туманы и мокрый снег: на выходных погода даст повод для грусти

В ночь на субботу ясная погода, местами переменная облачность с отдельными кратковременными дождями. Местами туманы. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 4 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный 3-9, порывами до 12 м/с, вечером южных направлений, слабее. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. На острова придет зона дождей, которая распространится по всей материковой части страны, местами также пройдет мокрый снег. Утром начиная с запада осадки прекратятся. Ветер южных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, утром на островах западный. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем переменная облачность. Кратковременные дожди, местами также мокрый снег, на западе страны осадки реже. Ветер преимущественно юго-западный и западный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5-10, на востоке страны до 12 градусов тепла.