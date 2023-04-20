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Уже похоже на весну: в пятницу в Эстонии еще немного потеплеет

prognoz.ee
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Весенние цветы.
Весенние цветы. Фото: Sander Ilvest

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и западный 2-8 м/с.

Днем на западе страны ясная и малооблачная погода, на востоке переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с, после полудня порывами 13 м/с.

Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.

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