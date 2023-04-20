Уже похоже на весну: в пятницу в Эстонии еще немного потеплеет

ПогодаУже похоже на весну: в пятницу в Эстонии еще немного потеплеетprognoz.ee20 апреля 2023, 12:35Facebook Messenger Telegram TwitterComments Весенние цветы. Фото: Sander IlvestВ ночь на пятницу в Эстонии ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и западный 2-8 м/с.Днем на западе страны ясная и малооблачная погода, на востоке переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с, после полудня порывами 13 м/с.Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.Facebook Messenger Telegram TwitterComments Ключевые словаЭстониявеснаветерапрельсолнцесиноптикиPекомендуем