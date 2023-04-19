Ср, 19.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Завтра в Эстонии воздух прогреется до 15 градусов

prognoz.ee
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Весна.
Весна. Фото: Kristjan Teedema

В ночь на четверг в Эстонии под влиянием области высокого давления сохранится ясная погода без осадков.

Днем ожидается солнечная погода, на востоке страны будет чуть облачнее, но осадков не ожидается и там. Ветер умеренный, северных направлений.

Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, на открытом ветру побережье чуть выше 5 градусов тепла.

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости погоды
Наверх