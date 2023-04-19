Завтра в Эстонии воздух прогреется до 15 градусов

ПогодаЗавтра в Эстонии воздух прогреется до 15 градусовprognoz.ee19 апреля 2023, 11:22Facebook Messenger Telegram TwitterComments Весна. Фото: Kristjan TeedemaВ ночь на четверг в Эстонии под влиянием области высокого давления сохранится ясная погода без осадков.Днем ожидается солнечная погода, на востоке страны будет чуть облачнее, но осадков не ожидается и там. Ветер умеренный, северных направлений.Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, на открытом ветру побережье чуть выше 5 градусов тепла.Facebook Messenger Telegram TwitterComments Ключевые словаапрельсолнцесиноптикиPекомендуем