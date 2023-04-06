Дождались! Завтра в Эстонии резко потеплеет

По данным метеослужбы Эстонии, на выходных ожидается преимущественно погода без осадков, в зависимости от регионам температура воздуха в дневное время составит от 4 до 14 градусов тепла.
В ночь на пятницу ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений 3-9, на северном побережье до полуночи порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов тепла, на побережье с ветром 4-8 градусов тепла.
В ночь на субботу ясная погода без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье с ветром 4-8 градусов тепла.
В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность. В первой половине дня по отдельным регионам, во второй половине дня по многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье с ветром 4-8 градусов тепла.