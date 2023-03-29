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Четверг в Эстонии будет облачным и прохладным

prognoz.ee
Четверг в Эстонии будет облачным и прохладным
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Облачная погода.
Облачная погода. Фото: Elmo Riig

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, по регионам снег, до полуночи в Восточной Эстонии снег, в том числе мокрый. Ветер западных направлений, на островах и побережье западный и северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с.

Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье до полудня порывами до 13 м/с, вечером сменит направление на южное. Температура воздуха ночью 1-5 градусов мороза, днем от -2 до 3 градусов тепла.

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