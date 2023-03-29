В ночь на четверг ожидается переменная облачность, по регионам снег, до полуночи в Восточной Эстонии снег, в том числе мокрый. Ветер западных направлений, на островах и побережье западный и северо-западный 5-10, порывами до 15 м/с.
Четверг в Эстонии будет облачным и прохладным
Четверг в Эстонии будет облачным и прохладным
Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье до полудня порывами до 13 м/с, вечером сменит направление на южное. Температура воздуха ночью 1-5 градусов мороза, днем от -2 до 3 градусов тепла.