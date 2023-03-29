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Придется запастись терпением: эстонские синоптики назвали сроки весеннего потепления

Ольга Лебедева
Придется запастись терпением: эстонские синоптики назвали сроки весеннего потепления
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Весенние цветы.
Весенние цветы. Фото: Arvo Meeks

Когда в Эстонию придет долгожданное весеннее тепло и можно ли надеяться на жаркое лето с учетом того, что зима была снежной и морозной? Об этом Rus.Postimees спросил Агентство по окружающей среде.

Как отметила ведущий синоптик отдела прогноза погоды Агентства по окружающей среде Тайми Пальяк, первый месяц начала весны ознаменовался переменчивой погодой.

«В марте попеременно были более теплые и более холодные периоды, в итоге средняя температура воздуха в этом месяце будет близка к среднестатистической или даже несколько выше. Однако, поскольку выпало больше осадков и, следовательно, была более облачная погода и меньше солнечного света, может показаться, что погода была необычно холодной», – сказала она.

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