Придется запастись терпением: эстонские синоптики назвали сроки весеннего потепления

«В марте попеременно были более теплые и более холодные периоды, в итоге средняя температура воздуха в этом месяце будет близка к среднестатистической или даже несколько выше. Однако, поскольку выпало больше осадков и, следовательно, была более облачная погода и меньше солнечного света, может показаться, что погода была необычно холодной», – сказала она.