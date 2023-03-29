Когда в Эстонию придет долгожданное весеннее тепло и можно ли надеяться на жаркое лето с учетом того, что зима была снежной и морозной? Об этом Rus.Postimees спросил Агентство по окружающей среде.
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Придется запастись терпением: эстонские синоптики назвали сроки весеннего потепления
Придется запастись терпением: эстонские синоптики назвали сроки весеннего потепления
Как отметила ведущий синоптик отдела прогноза погоды Агентства по окружающей среде Тайми Пальяк, первый месяц начала весны ознаменовался переменчивой погодой.