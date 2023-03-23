На нас обрушится непогода ⟩ По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Вечером, 24 марта, ветер поменяется на южный и юго-западный и усилится с порывами до 15 м/с, на побережье до 18 м/с. В ночь на субботу, 25 марта, продолжится усиление юго-западного и западного ветра с порывами 16-19, на островах и побережьях 15-17, с порывами 23 м/с.

В связи с этим по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом.

Синоптик: на нас обрушится внезапный шторм

Синоптик Кайро Кийтсак еще в четверг написал в соцсетях, что в ближайшее время на Эстонию может обрушиться внезапный шторм - он быстро начинается и быстро заканчивается.

«Согласно сегодняшним модельным расчетам, в ночь на субботу, 25 марта, небольшой, но свирепый циклон быстро переместится через северную часть Балтийского моря вдоль южного побережья Финляндии на восток, а Эстония окажется на его южном краю», - писал Кийтсак.

С островов ветер повернет на юго-запад и запад и усилится. На островах и побережьях возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.

Утром во внутренних районах материка также начнется резкое усиление юго-западных и западных ветров. На материке порывы ветра также могут достигать 20 метров в секунду.