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ДОЛОЙ ПУХОВИКИ ⟩ В понедельник ожидается потепление до +12 градусов

BNS
В понедельник ожидается потепление до +12 градусов
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Первая половина предстоящей недели обещает быть дождливой, но днем температура воздуха будет плюсовая, а в понедельник на юго-востоке Эстонии и вовсе поднимется до 12 градусов.

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, 2-8 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

Понедельник будет преимущественно облачным. Осадки медленно распространятся с островов по континенту на юго-восток. Ветер южный и юго-западный, днем ​​на островах сменится на западный и северо-западный, 3-9 м/с. Температура воздуха от 3 до 9, на юго-востоке Эстонии до 12 градусов.

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