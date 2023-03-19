ДОЛОЙ ПУХОВИКИ ⟩ В понедельник ожидается потепление до +12 градусов

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, 2-8 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов.

Понедельник будет преимущественно облачным. Осадки медленно распространятся с островов по континенту на юго-восток. Ветер южный и юго-западный, днем ​​на островах сменится на западный и северо-западный, 3-9 м/с. Температура воздуха от 3 до 9, на юго-востоке Эстонии до 12 градусов.