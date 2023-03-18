В воскресенье погода удивит своей разнообразностью

Ветер южный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Утром ветер уляжется. Температура воздуха составит от нуля до четырех градусов тепла.

Днем будет облачно. По многим регионам пройдут дожди, в первой половине дня также мокрый снег. Во второй половине дня на западе страны местами туманы. Ветер южных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.