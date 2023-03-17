В ночь на субботу в Эстонии ожидается облачная погода, после полуночи местами небольшой снег. Ветер юго-восточный и южный 5-11, на островах и побережье порывами 15-17 м/с.
Выходные обещают быть дождливыми и ветреными
Выходные обещают быть дождливыми и ветреными
Днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди, мокрый снег, вечером осадки станут обширнее. Ветер юго-восточный и южный 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с, вечером на островах сменит направление на юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха до полуночи от -3 до +3, к утру повысится, днем 2-5 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с, после полуночи понемногу ослабеет.
Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам небольшие дожди. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-4, днем 2-6 градусов тепла.