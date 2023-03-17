Выходные обещают быть дождливыми и ветреными

Днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди, мокрый снег, вечером осадки станут обширнее. Ветер юго-восточный и южный 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с, вечером на островах сменит направление на юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха до полуночи от -3 до +3, к утру повысится, днем 2-5 градусов тепла.