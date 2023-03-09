В ночь на пятницу в Эстонии будет малооблачно или переменная облачность без осадков. Ветер южный направлений 3-8, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 7-11, местами 14, на островах 2-8 градусов мороза.
Шарф и шапка обязательны: в ночь на пятницу в Эстонии резко похолодает
Шарф и шапка обязательны: в ночь на пятницу в Эстонии резко похолодает
Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный 4-10, на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью 3-9, на материке 10-15, местами до 20 градусов мороза, днем от нуля до 6 градусов мороза.
Ключевые слова