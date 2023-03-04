Зима не собирается уходить: завтра в Эстонии вновь метель

По многим регионам снегопады, поземка. Ветер северо-западный и северный, 4-10, на побережье порывами до 12-16 м/с. Температура воздуха 0-5, местами до 8 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные снегопады. Ветер северо-западный и западный, 2-8, в первой половине дня на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.