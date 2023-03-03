Ну и где ты, весна? На выходных резкое похолодание будет сопровождаться сильным ветром

В ночь на субботу облачность усилится. Пройдут снегопады, на островах также мокрый снег, на западе страны метели.

Ветер южных направлений 3-9 м/с, на западных островах и побережье северо-западный 10-15, порывами до 25 м/с, рано утром в материковой части страны северных направлений 5-11 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на островах от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем преимущественно облачно. Временами пройдут снегопады, местами метели. Ветер северный и северо-западный 5-10, на западных островах и побережье 8-14, порывами до 20 м/с, к вечеру уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса мороза.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, по многим регионам слабые снегопады. Ветер северный и северо-западный 2-8, до полуночи на западных островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4-10, на побережье местами до 1 градуса мороза. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам слабые снегопады. Ветер преимущественно северный и северо-западный 1-7 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.