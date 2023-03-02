На Эстонию надвигаются снегопады

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам снегопады, возможны метели. Ветер северо-западный и западный 5-12, на побережье порывами до 15, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса мороза, на западном побережье местами до 2 градусов тепла.