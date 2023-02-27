Весной и не пахнет: в первые дни марта Эстонию накроют снегопады

В ночь на среду переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный, 3-9, около полуночи на побережье порывами 13 м/с. Днем переменная облачность. На востоке страны и в Центральной Эстонии местами снег и мокрый снег, возможна метель и гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-12, побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, на побережье от -2 до 1 градуса тепла, днем от -2 до 3 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, после полудня сменит направление на западное и юго-западное, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7-13 градусов мороза, на островах и местами на побережье от нуля до -6, к утру немного потеплеет, днем от нуля до 4 градусов тепла.