По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни временами будет выходить солнце, по ночам ожидаются минусовые температуры, днем местами будет выше нуля.
Весной и не пахнет: в первые дни марта Эстонию накроют снегопады
В ночь на среду переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный, 3-9, около полуночи на побережье порывами 13 м/с. Днем переменная облачность. На востоке страны и в Центральной Эстонии местами снег и мокрый снег, возможна метель и гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-12, побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, на побережье от -2 до 1 градуса тепла, днем от -2 до 3 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, после полудня сменит направление на западное и юго-западное, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7-13 градусов мороза, на островах и местами на побережье от нуля до -6, к утру немного потеплеет, днем от нуля до 4 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается переменная облачность. Местами снегопады, возможна метель. Ветер северо-западный и западный, 5-12, на побережье порывами до 16 м/с, утром немного ослабнет. Температура воздуха -2..-6, на островах и местами на побережье -1..+1°С. Днем облачная с прояснениями погода, снегопады, на островах и в прибрежных районах метель. Ветер преимущественно северный и северо-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.