Прогноз погоды ⟩ В субботу ожидается легкий мороз

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная погода, временами снег, утром на побережье местами метель. Ветер восточных направлений, 2-8, утром на побережье северо-восточный, 6-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза.