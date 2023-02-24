Согласно прогнозу Службы погоды, в субботу ожидается до пяти градусов мороза.
Прогноз погоды ⟩ В субботу ожидается легкий мороз
В субботу ожидается легкий мороз
По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная погода, временами снег, утром на побережье местами метель. Ветер восточных направлений, 2-8, утром на побережье северо-восточный, 6-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза.
Днем ожидается облачная погода, по многим регионам снег, метель. Ветер северо-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 4 градусов мороза.
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