Вторник в Эстонии будет снежным и морозным

Ветер юго-восточный и восточный, на островах – северо-западный и северный 6-11, порывы 14, на побережье до 20 м/с. Утром восточный и северо-восточный ветер ослабеет до 5-11, на побережье его порывы составят до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3… -9 градусов.