По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник в Эстонии будет облачно. Во многих местах пройдет снег, ожидается и метель.
Вторник в Эстонии будет снежным и морозным
Вторник в Эстонии будет снежным и морозным
Ветер юго-восточный и восточный, на островах – северо-западный и северный 6-11, порывы 14, на побережье до 20 м/с. Утром восточный и северо-восточный ветер ослабеет до 5-11, на побережье его порывы составят до 15 м/с. Температура воздуха ночью -3… -9 градусов.
Во вторник днем облачно с прояснениями, временами пройдет снег. Ветер восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2… -8 градусов.