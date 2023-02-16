В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. На западе страны по многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке снегопады. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
В пятницу в Эстонию придет новая плотная зона осадков
В пятницу в Эстонию придет новая плотная зона осадков
Днем преимущественно облачно. По многим регионам слабые дожди и мокрый снег, на востоке страны также снегопады, вечером на острова придет новая плотная зона осадков. Ветер южный и юго-западный 3-9, вечером на островах и западном побережье поднимется порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.