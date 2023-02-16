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В пятницу в Эстонию придет новая плотная зона осадков

prognoz.ee
В пятницу в Эстонию придет новая плотная зона осадков
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Зима.
Зима. Фото: Marko Saarm

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. На западе страны по многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке снегопады. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

Днем преимущественно облачно. По многим регионам слабые дожди и мокрый снег, на востоке страны также снегопады, вечером на острова придет новая плотная зона осадков. Ветер южный и юго-западный 3-9, вечером на островах и западном побережье поднимется порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

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