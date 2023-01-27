В субботу в Эстонию придут снегопады и сильный ветер

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-10, утром на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.