В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-западный и южный 4-10, утром на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла.
В субботу в Эстонию придут снегопады и сильный ветер
В субботу в Эстонию придут снегопады и сильный ветер
Днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня на северо-запад страны придет зона снегопадов и мокрого снега, которая распространится дальше на юго-восток, ожидаются метели.
Вечером на островах также дожди, возможна наледь. Ветер юго-западный и южный 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на западе страны 0-2 градуса тепла.