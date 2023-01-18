На Эстонию надвигается непогода: возможны отключения электричества

По прогнозу, во второй половине дня до юго-востока Эстонии дойдут осадки - сильный мокрый снег и дождь, которые распространятся на север и северо-запад страны и к вечеру постепенно их сменит снег. Осадки связаны с приближающейся с юга активной областью низкого давления, которая грядущей ночью через Юго-Восточную Эстонию переместится на север и к утру достигнет Причудья.

Завтра непогода будет двигаться от восточной Эстонии в сторону Выборга.

В ближайшую ночь осадки будут сильными во многих местах и будут продолжаться в течение дня. Количество выпавшего снега, в том числе мокрого, составит 10-15 см в восточной части Эстонии и до 10 см в западной части. Сильные осадки вряд ли доберутся до крупных островов.

Температура воздуха будет близка к нулю. Складирование мокрого снега может вызвать падение деревьев и веток, которые могут упасть на линии электропередач и вызвать перебои в подаче электроэнергии. Видимость будет плохая, а во время сильных осадков ухудшатся и дорожные условия.

К утру ветер северный и северо-западный усилится с порывами до 15 м/с на северном побережье, ожидается метель. В течение дня сильные осадки постепенно отступят за Чудское озеро. По мере удаления области низкого давления, западный ветер повсюду будет набирать обороты.