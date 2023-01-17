В ночь на среду в Эстонии будет облачно. Пройдут мокрый снег и дождь, в материковой части страны также снег. Утром начиная с юго-запада страны облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-восточный 3-9, порывами до 12, на островах до 15 м/с, к утру уляжется, подует ветер южных направлений. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.
Дожди и мокрый снег проявят себя и в среду
Дожди и мокрый снег проявят себя и в среду
Днем облачно с прояснениями. Местами слабые дожди и мокрый снег, в первой половине дня также снегопады. Вечером на юго-восток страны придет новая зона осадков. Ветер преимущественно южных направлений, во второй половине дня восточных 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.