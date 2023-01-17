Дожди и мокрый снег проявят себя и в среду

В ночь на среду в Эстонии будет облачно. Пройдут мокрый снег и дождь, в материковой части страны также снег. Утром начиная с юго-запада страны облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-восточный 3-9, порывами до 12, на островах до 15 м/с, к утру уляжется, подует ветер южных направлений. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.