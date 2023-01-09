Во вторник в Эстонии заметно потеплеет

В ночь на вторник в Эстонии ожидается облачная погода. Снегопад распространится с юго-западной части Эстонии в северном направлении. Начнется метель, на островах пройдет мокрый снег и дождь, возрастет опасность гололедицы. Ветер юго-восточный, 5-12, на островах и побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью от 1 до 7 градусов мороза, на островах и западном побережье от 0 до 1 градуса тепла.