На предстоящей неделе в Эстонию вернутся снегопады

Как сообщило BNS Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии ожидается в основном облачная погода. В Восточной Эстонии местами снегопад. После полуночи к островам подойдет зона осадков, которая расширится на Западную Эстонию. Возможна метель. Ветер южный – юго-восточный, 6-12, на островах и побережье до 18 м/сек. Температура воздуха на островах и западном побережье от 0 до -5 градусов. На материке от 6 до 12 градусов мороза.

В понедельник днем облачно, снегопад и метель распространятся по всей территории Эстонии. Ветер юго-восточный, 6-11, порывами 15 м/сек. На островах и побережье порывы ветра могут достигать 20 м/сек. К вечеру ветер немного ослабеет. Температура воздуха на островах и западном побережье от 0 до -3, на материке от 4 до 8 градусов мороза.

В ночь на вторник облачно. Во многих регионах снегопад, местами метель. На островах мокрый снег и дождь, есть опасность гололедицы. Ветер юго-восточный – южный, 5-11, на островах и побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от -4 до -8, в Западной Эстонии от 0 до -4 градусов. К утру немного потеплеет.

Во вторник днем облачно. Пройдет снег, местами метель. В Западной Эстонии осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Есть опасность гололедицы. Ветер юго-западный, 4-10, в восточной Эстонии порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 0 до +3, в Восточной Эстонии до -1 градуса.

В ночь на среду в Эстонии облачно. В Восточной Эстонии снег и мокрый снег, местами метель. В Западной Эстонии мокрый снег и дождь, есть опасность гололедицы. К утру осадки поредеют. Ветер южных направлений, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от -2 до +3 градусов.