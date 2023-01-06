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Предстоящей ночью столбик термометра опустится до -23 градусов

prognoz.ee
Предстоящей ночью столбик термометра опустится до -23 градусов
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Зима в Раквере.
Зима в Раквере. Фото: Marianne Loorents

В ночь на субботу в Эстонии ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный 2-8, на побережье порывами 11, на островах 8-12, порывами 16 м/с.

Днем ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный 4-9, на побережье порывами 12 м/с, на островах 12-18, порывами 16 м/с.

Температура воздуха ночью на островах и западном побережье 6-12, на материковой части страны преимущественно 13-18, на востоке возможно до 23 градусов мороза, днем на островах и западном побережье 5-10, преимущественно на материковой части страны 11-15, на востоке страны до 18 градусов мороза.

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