В Эстонии ударят морозы: температура упадет до -23

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, снегопады до полуночи по многим регионам, а после полуночи местами, на побережье вероятна метель. Ветер преимущественно северо-восточный, 4-10, на побережье порывами 13, около полуночи до 16 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами - преимущественно на побережье - легкий снег, возможна поземка. Ветер восточных направлений, 2-8, на побережье порывами 12 м/с, вечером на островах усилится юго-восточный ветер, порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью на западе страны и на северном побережье 5-12, на материковой части страны 13-16, местами до 20 градусов мороза, днем на западе страны и на северном побережье 5-12, на материковой части страны 13-16 градусов мороза.

В ночь на субботу ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на побережье порывами 11, на островах 8-12, порывами 16 м/с. Днем ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-9, на побережье порывами 12 м/с, на островах 12-18, порывами 16 м/с. Температура воздуха ночью на островах и западном побережье 6-12, на материковой части страны преимущественно 13-18, на востоке возможно до 23 градусов мороза, днем на островах и западном побережье 5-10, преимущественно на материковой части страны 11-15, на востоке страны до 18 градусов мороза.