Из-за сильного ветра в субботу может быть нарушен график отправления пассажирского парома Kihnu Virve от острова Кихну в 7:00 и из порта Муналайу в 8:30.
Сильный ветер в субботу может нарушить паромное сообщение
Сильный ветер в субботу может нарушить паромное сообщение
Предприятие Kihnu Veeteed, которое организует движение судов, уточнит время отправления ранним субботним утром в 6 часов.
По прогнозу метеослужбы, в ночь на субботу юго-западный и южный ветер, 4-10, на островах порывами до 17 м/сек, утром южный и юго-восточный ветер усилится до 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 9-15, порывы до 22 м/сек.
Днем ветер южный и юго-западный ветер, 6-12, порывами 15, на островах и побережье 9-15, порывами до 21 м/сек, днем немного ослабеет. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.
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