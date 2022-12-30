Сильный ветер в субботу может нарушить паромное сообщение

По прогнозу метеослужбы, в ночь на субботу юго-западный и южный ветер, 4-10, на островах порывами до 17 м/сек, утром южный и юго-восточный ветер усилится до 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 9-15, порывы до 22 м/сек.