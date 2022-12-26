По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник облачность усилится, снег и метель с запада распространятся по всей стране.
Во вторник велика опасность гололедицы и ледяного дождя
На островах и начиная с Западной Эстонии снег постепенно перейдет в мокрый снег и дожди, усилится опасность гололедицы. Ветер юго-восточный, 6-10, порывами 15, на побережье 10-15, порывами до 22 м/с, к утру на островах и западном побережье сменит направление на южное и юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля на островах до -11 на востоке страны, к утру поднимется в Восточной Эстонии до 1-5 градусов мороза, на западе от -2 до +3.
Днем ожидается облачная погода, во второй половине дня с отдельными прояснениями. На востоке страны снег и мокрый снег, местами возможен ледяной дождь и метель. В Западной Эстонии мокрый снег, дожди, возможен ледяной дождь. После полудня осадков ожидается меньше, во второй половине дня местами дожди, мокрый снег, велика опасность гололедицы и ледяного дождя. Ветер на материке юго-западный, 5-10, порывами 13, на побережье до 15 м/с, на островах юго-западный и западный, 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем от -1 до 3 градусов тепла.