Во вторник велика опасность гололедицы и ледяного дождя

На островах и начиная с Западной Эстонии снег постепенно перейдет в мокрый снег и дожди, усилится опасность гололедицы. Ветер юго-восточный, 6-10, порывами 15, на побережье 10-15, порывами до 22 м/с, к утру на островах и западном побережье сменит направление на южное и юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля на островах до -11 на востоке страны, к утру поднимется в Восточной Эстонии до 1-5 градусов мороза, на западе от -2 до +3.