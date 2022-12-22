В пятницу плюсовая температура будет сопровождаться мокрым снегом и дождями

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, на материке снег, к утру осадков станет меньше. Местами туман. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, к утру ослабеет.