В ночь на пятницу в Эстонии ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, на материке снег, к утру осадков станет меньше. Местами туман. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, к утру ослабеет.
В пятницу плюсовая температура будет сопровождаться мокрым снегом и дождями
В пятницу плюсовая температура будет сопровождаться мокрым снегом и дождями
Днем облачная погода, мокрый снег и дожди, вечером местами снег. Ветер преимущественно южных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с, вечером сменит направление на западное и северо-западное. Температура воздуха ночью до 4 градусов тепла, днем от нуля до 5 градусов тепла, вечером на северо-западе страны похолодает, на дорогах велика опасность гололедицы.
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